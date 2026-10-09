Eventi del weekend in Gallura e a Olbia: vino, libri e arte protagonisti

Un fine settimana all’insegna della cultura, del vino e dell’arte quello in programma tra Olbia e la Gallura. Tra venerdì 9 e domenica 11 ottobre non mancano gli appuntamenti per chi vuole trascorrere qualche ora tra degustazioni, presentazioni letterarie e nuove esposizioni.

Olbia celebra il Vermentino

A Olbia prosegue Benvenuto Vermentino, la manifestazione dedicata al vino simbolo della Gallura, arrivata alla sua dodicesima edizione. La rassegna, in programma fino al 10 ottobre, propone degustazioni, incontri, cultura, artigianato e gastronomia.

Venerdì 9 ottobre il centro cittadino, in particolare Corso Umberto I e via Regina Elena, sarà coinvolto nella manifestazione con le attività aderenti che proporranno il Vermentino di Gallura. Alle 17, al Museo Archeologico di Olbia, spazio invece al Wine Talk “Benvenuto Vermentino”, dedicato alle nuove sfumature del Vermentino DOCG, tra abbinamenti gastronomici e incontri con le aziende vitivinicole.

Sempre al Museo Archeologico, fino all’11 ottobre, è possibile visitare la Mostra di Artigianato Artistico Sardo, aperta dalle 10 alle 20. Sabato 10 ottobre è inoltre in programma il Premio nazionale eno-letterario del Vermentino.

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A Olbia la presentazione del nuovo romanzo di Francesco Pala

Venerdì 9 ottobre alle 17:30 la Biblioteca Civica Simpliciana di Olbia ospita la presentazione de “Il dominio della resa”, il nuovo romanzo di Francesco Pala.

L’incontro rientra nella rassegna letteraria “Incontri d’Autunno” e porta il pubblico nella Germania Est degli anni Ottanta, tra sorveglianza, paura, desiderio di libertà e vicende personali che si intrecciano con la grande Storia.

Il romanzo racconta le vicende di alcuni personaggi alle prese con scelte difficili, relazioni clandestine e il desiderio di conservare la propria identità all’interno di una società dominata dal controllo della Stasi.

L’appuntamento è a ingresso libero e gratuito.

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A Tempio Pausania Antonio Boggio presenta “Nero Mediterraneo”

Sempre venerdì 9 ottobre, alle 17, la Comunità integrata Villa Fonti, in viale delle Fonti 6 a Rinaggiu, ospita la presentazione di “Nero Mediterraneo”, il nuovo romanzo dello scrittore Antonio Boggio.

L’appuntamento fa parte del cartellone autunnale di Mintuà – Parole in circolo, rassegna dedicata alla letteratura e alla condivisione culturale. Durante l’incontro l’autore dialogherà con il pubblico raccontando la nascita del romanzo, i suoi temi e le atmosfere della nuova opera.

L’iniziativa è aperta alla cittadinanza.

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Sabato 10 ottobre l’arte contemporanea arriva a San Pantaleo

Nel weekend spazio anche all’arte contemporanea con l’inaugurazione della nuova mostra alla Nicola Filia Art Gallery di San Pantaleo.

L’esposizione, dedicata alla capacità dell’arte di leggere il presente e immaginare il futuro, riunisce le opere di Roberto Chessa, Nicola Filia, Alessandro Lobino, Tonino Mattu e Narcisa Monni.

L’inaugurazione è fissata per sabato 10 ottobre alle 18:30, in occasione della Giornata del Contemporaneo organizzata da AMACI. La mostra resterà visitabile fino al 18 ottobre, tutti i giorni dalle 17 alle 21, con ingresso gratuito.

Un appuntamento che porta nel borgo gallurese una riflessione sulle trasformazioni della società, sui cambiamenti climatici, sulle città, sulle guerre e sulle relazioni umane.

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Un weekend tra sapori, cultura e arte

Dal centro di Olbia a Tempio Pausania, passando per San Pantaleo, il fine settimana propone così appuntamenti diversi ma accomunati dalla voglia di raccontare il territorio attraverso il vino, la letteratura e l’arte contemporanea. Un programma vario per chi cerca occasioni di incontro e cultura durante il weekend in Gallura.

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