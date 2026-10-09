Addio alla prof. Fresi, l’ex alunno sindaco di Calangianus: “Donna di cultura”

Addio alla professoressa Antonella Fresi.

La Gallura in lutto per la professoressa Antonella Fresi, insegnante di Greco e Latino del Liceo Classico “Dettori” di Tempio Pausania. Aveva insegnato a generazioni di studenti, compreso l’attuale sindaco di Calangianus, Fabio Albieri, che ha ricordato la ex docente come una straordinaria. Il primo cittadino del paese gallurese, che ha studiato a Tempio Pausania, le ha dedicato parole commuoventi, ricordando i suoi anni da liceale.

Le parole di Albieri.

Il sindaco di Calangianus ha appreso con dolore la scomparsa della sua ex professoressa e attraverso il suo profilo personale ha mostrato una loro fotografia insieme. Il primo cittadino ha dichiarato di avere avuto il privilegio di essere il suo alunno. ”È con grande dolore che apprendo della scomparsa della Prof.ssa Antonella Fresi, storica e mitica insegnante di Greco e Latino del Liceo Classico “Dettori” di Tempio Pausania – ha dichiarato Albieri nella sua pagina ufficiale -. Ha formato intere generazioni di studenti, lasciando un segno indelebile in chiunque abbia avuto il privilegio di sedere tra i suoi banchi. Sono stato suo alunno e di lei porterò sempre nel cuore la sua infinita cultura, la sua immensa umanità e l’amore sincero che ha sempre donato ai suoi ragazzi. Una Donna straordinaria, che non smetterò mai di ringraziare e che rimarrà per sempre nel cuore di chi ha avuto il privilegio di conoscerla. Grazie di tutto, Prof. Che la terra Le sia lieve e che possa riposare in pace”.

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