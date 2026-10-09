Dal basket alla droga: arrestato in Costa Smeralda un ex giocatore 51enne

Ecco chi è il cestista arrestato per droga in Costa Smeralda.

Un ex cestista è stato arrestato durante una maxi operazione contro la droga in Costa Smeralda. L’arresto è stato eseguito dagli agenti del commissariato di Porto Cervo che hanno individuato un ex giocatore di basket con un passato nelle società di pallacanestro sarde. L’uomo, il 51enne, Alessandro Diaz, era in possesso di diverse dosi di cocaina, trovate dentro un camper. Così i poliziotti lo hanno arrestato per detenzione di sostanze stupefacenti e per spaccio di droga.

L’operazione.

Stando alle prime informazioni, l’indagato avrebbe ceduto una dose a una persona identificata dalle forze dell’ordine. Gli investigatori avevano da tempo individuato una rete di presunti spacciatori particolarmente attiva nell’area di Arzachena, tra Porto Cervo e Cannigione. Alcuni dei sospettati, già sotto controllo da tempo, sono stati raggiunti da un’ordinanza del gip di Tempio, a dimostrazione che le indagini restano tuttora aperte. L’ex cestista arrestato, assistito dall’avvocata Oriana Erittu, sarà presto interrogato dal gip del tribunale di Tempio.

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