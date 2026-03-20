Gli eventi del weekend.

Cosa fare nel weekend in Gallura? Ecco alcuni suggerimenti per non mancare alle più interessanti manifestazioni nei paesi della Gallura per il weekend.

A Berchidda la Rassegna Enologica Vino Nuovo

Rassegna Enologica Vino Nuovo in Otre Nuovo – XII Edizione presso il Museo del Vino Berchidda il 20 marzo alle Ore 17.30. Il confronto che fa la differenza. Presentare i vini dei vignaioli del Monte Acuto significa valorizzare un territorio ricco di storia, biodiversità e vitigni preziosi.

Inclusione in movimento” l’evento a Olbia

Il 21 marzo, presso l’Aeroporto Costa Smeralda, si terrà l’evento “Inclusione in movimento”, promosso da ASD Five Lights in collaborazione con Sport4LifeCoach. L’evento nasce con l’intento di promuovere la cultura dello sport inclusivo e presentare per la prima volta in Sardegna il metodo Sport4LifeCoach, creando un momento concreto di incontro tra mondo sportivo, educativo e sociale.

Tempio Pausania, il progetto sui disturbi del comportamento alimentare

Prosegue con ampia partecipazione il Mese Lilla a Tempio Pausania, il progetto di sensibilizzazione

sui disturbi del comportamento alimentare (DCA), ideato dalla pedagogista Silvia Piga, in

collaborazione con l’Associazione Moviment’Arti, diretta da Daniela Tamponi, e realizzato con il

patrocinio del Comune di Tempio Pausania.

Olbia, il corso “Materia Madre: donne dell’arte contemporanea in Sardegna”

L’Olbia Community Hub avvia un nuovo corso di formazione in collaborazione con Daniela Cittadini, curatrice d’arte e ideatrice del progetto “Materia Madre: donne dell’arte contemporanea in Sardegna.

L’esposizione sul tema del Junk food degli studenti di Olbia

Dal 3 al 31 marzo 2026, presso il Parcheggio ASPO di San Simplicio di Olbia, sarà possibile vedere l’esposizione dei bozzetti degli studenti della classe 3F del Liceo “G. M. Dettori” – Liceo Artistico e Musicale “F. De Andrè” di Olbia sul tema del junk food e dello spreco alimentare. Immagini che invitano a riflettere sul rapporto con l’alimentazione, la produzione e la diffusione dei prodotti alimentari.

Scopri tutti gli eventi in programma per questo weekend nella zona di Cagliari e Sassari!

Dalla musica live ai mercatini, dalle sagre di paese alle mostre d’arte, ce n’è per tutti i gusti: un modo perfetto per vivere pienamente la bellezza e l’energia del Nord Sardegna. Qui sotto trovi i link utili per consultare i programmi completi, scegliere il tuo appuntamento ideale e pianificare una uscita speciale.

Per la zona di Cagliari e Provincia: Eventi a Cagliari

Per Sassari e Provincia: Eventi Sassari

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