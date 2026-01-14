Forbes conferma il 7Pines Resort Sardinia tra gli hotel sostenibili

Il 7Pines Resort Sardinia tra gli hotel sostenibili secondo Forbes.

Il 7Pines Resort Sardinia conferma il proprio impegno verso l’ospitalità di lusso responsabile, ottenendo nuovamente per il 2026 il riconoscimento Verified Responsible Hospitality™ by Forbes Travel Guide. La struttura, già prima in Italia a ricevere questo attestato nel 2025, rafforza così il proprio ruolo di riferimento nazionale e internazionale nel settore dell’hospitality sostenibile.

Si tratta di un risultato di particolare rilievo, considerando che il 7Pines Resort Sardinia è l’unico hotel in Sardegna ad aver raggiunto tale traguardo e che, a livello nazionale, soltanto 11 strutture sono state verificate come sostenibili da Forbes Travel Guide, autorità globale nell’ambito dell’eccellenza alberghiera.

La riconferma per il 2026 non rappresenta soltanto un attestato di qualità, ma sottolinea un impegno concreto e costante, che interessa ogni aspetto dell’esperienza degli ospiti: dalla gestione responsabile delle risorse ambientali al benessere del personale, dalla valorizzazione della comunità locale fino a una concezione di lusso consapevole, autentica e rispettosa del territorio.

Il programma Responsible Hospitality Verified™, sviluppato da Forbes Travel Guide in collaborazione con l’albergatore Hervé Houdré, valuta oltre cento criteri legati a sostenibilità ambientale, responsabilità sociale, tutela dei collaboratori e qualità complessiva dell’esperienza per gli ospiti. La certificazione annuale attesta che le pratiche adottate non solo vengono mantenute nel tempo, ma sono anche costantemente monitorate e perfezionate.

“Essere riconfermati per il 2026 da Forbes Travel Guide è per noi motivo di grande orgoglio e, allo stesso tempo, di responsabilità – commenta Vito Spalluto, Managing Director di 7Pines Resort Sardinia -. Questo riconoscimento conferma che la sostenibilità, per noi, non è un progetto parallelo, ma un principio guida che orienta ogni scelta: dall’attenzione all’ambiente al rapporto con le persone, fino al modo in cui immaginiamo il futuro dell’ospitalità di lusso”.

