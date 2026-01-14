Blue Zones e longevità in Gallura, ne se parla in un dibattito

Il dibattito sulla longevità in Gallura.

Parte dal cuore della Gallura l’iniziativa che porterà, venerdì 16 gennaio 2026, il tema delle Blue Zones nell’Aula Magna dell’Università di Sassari. Il convegno “Longevità, un ruolo nuovo nella società di domani. Il fenomeno delle Blue Zones” è infatti attivamente promosso dal Lions Club Arzachena – Costa Smeralda (Distretto 108L) insieme ad altri 13 club del Nord Sardegna, con il patrocinio del Comune di Arzachena. L’appuntamento si configura come un incontro di rilievo scientifico e sociale, volto a esplorare il potenziale degli anziani longevi come risorsa dinamica per la collettività. L’inizio dei lavori è previsto per le ore 15:30.

L’iniziativa sottolinea il legame profondo tra il territorio gallurese e il fenomeno della longevità. L’obiettivo è stimolare una riflessione multidisciplinare che coinvolga la ricerca scientifica e le istituzioni, puntando a definire modelli sociali ed economici più inclusivi e sostenibili. Al centro del dibattito vi sono i temi del benessere, degli stili di vita corretti e di un’assistenza responsabile, elementi che permettono alla popolazione senior di contribuire attivamente al progresso umano e sociologico della Sardegna.

Relatori e contributi scientifici.

Il convegno vedrà la partecipazione di un parterre di esperti di chiara fama, tra cui professor Gianni Pes, accademico e ricercatore di riferimento sulle zone blu; dottor Vittorio Romerio, professor Antonio Farris e dottor Roberto Pili; dottor Antonio Nieddu e dottoressa Laura Careddu. Il regista Pietro Mereu e i delegati dell’Osservatorio Sardinia Blue Zones.

Un impegno corale.

La sinergia tra i 14 Club Lions promotori e il coinvolgimento dell’Ateneo turritano evidenzia l’importanza strategica della ricerca in questo campo. Il patrocinio del Comune di Arzachena ribadisce la volontà delle amministrazioni locali di farsi portavoce di una cultura della longevità che parta dalle radici del territorio per proiettarsi verso le sfide demografiche del futuro.

L’evento è aperto al pubblico e rappresenta un’occasione fondamentale per cittadini e professionisti per comprendere meglio le dinamiche di un’isola che si conferma laboratorio mondiale della lunga vita.

