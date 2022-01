Addio a Franco Spurio.

Era conosciuto in tutta la Gallura e non soltanto per il lavoro che faceva, perché Franco Spurio, recentemente scomparso a soli 64 anni per un brutto male, era un uomo alla mano e molto socievole.

Residente a Bassacutena, frazione di Tempio, dove era nato e cresciuto, aveva girato tutta l’Isola a bordo del suo camion e grazie al suo lavoro e il suo carattere aveva avuto modo di farsi tantissimi amici. Franco amava essere circondato di persone anche nel suo tempo libero, non aveva figli e non era sposato. Alcuni amici lo ricordano come una persona festosa a cui piaceva tanto ballare e spesso si recava alle sagre di paese per lanciarsi in pista. Purtroppo ultimamente non stava bene, ma quel che è sicuro è che se ne è andato circondato dall’affetto dei suoi parenti e conoscenti, che si stringono nel dolore per la sua dipartita.