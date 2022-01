La città di Olbia protagonista di un programma Rai.

Olbia sarà protagonista del programma della Rai Linea Verde Life per alcuni progetti “green” promossi sul territorio. Ieri le bellezze di Tavolara sono state riprese dalle telecamere della tv pubblica dove si è parlato dei progetti europei per la tutela della biodiversività che interesseranno l’area.

La troupe si sposterà poi anche nel cuore della città dove questa settimana sono in corso delle riprese per presentare alcuni progetti che hanno cambiato il modo di vivere Olbia in questi ultimi anni. La puntata, che probabilmente andrà in onda il 5 febbraio, si concentrerà su due rivoluzionarie iniziative per l’inclusione sociale e la viabilità dei quartieri. Si tratta del progetto della Strada Scolastica di via Nanni e SiamoQ Isticcadeddu.

Le riprese sono avvenute questa mattina alle in via Nanni, mentre le telecamere si sposteranno domani alle 14 a Isticcadeddu per presentare l’iniziativa di urbanistica tattica portata avanti nel quartiere dalle associazioni hub.MAT e Sensibilmente OdV.