I mega porcini ad Arzachena.

La Gallura si conferma terra dei “maxi” funghi porcini. Una nomina d’eccellenza, che non sta scritta in nessun atto, se non nei fatti. Dopo i ritrovamenti a Calangianus e Sant’Antonio di Gallura, questa è la volta di Arzachena.

Una compagnia di 3 persone, guidata da Rossella Amadori, 27enne arzachenese, ha trovato, a distanza di 5 metri l’uno dall’altro, 2 grossi funghi. Rispettivamente di 1,2 e 1,4 chili. Una grossa sorpresa, anche in senso letterale, che conferma un territorio ricco di gusto.

La scorsa settimana Virginia Murgia, studentessa 18enne di Olbia, durante una battuta di funghi a Calangianus scoprì un maxi fungo da 1,8 chili. Pochi giorni dopo, la stessa si è superata trovandone un altro di ben 2,4 chili a Priatu, frazione di Sant’Antonio di Gallura.