Il numero dei contagi a Tempio.

Cresce il numero dei positivi Covid a Tempio, e arrivano nella giornata di ieri a 68 i casi con altre 72 persone in regime di quarantena obbligatoria, mentre si attendono ancora dei risultati nella mattinata. Tra i positivi solo uno si trova in ospedale, non in terapia intensiva.

Il sindaco Gianni Addis richiama all’attenzione i rsedidenti, “anche nell’approssimarsi delle festività natalizie” e invita tutti alla “massima prudenza, a evitare comportamenti inappropriati, a collaborare tutti nel rispettare e far rispettare obblighi e divieti e alla stretta osservanza della misura della quarantena”.

“Speriamo che l’aumento dei contagi sia circoscritto e possa essere limitato dall’alto numero di quarantene preventive e dal loro rigoroso rispetto“, commenta il sindaco che ricorda, inoltre, che da domani sarà possibile prenotarsi sull’app delle Poste Italiane per la terza dose di vaccino per tutti gli ultra quarantenni.