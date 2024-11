Gal Alta Gallura, a Lugano la visita del console generale d’Italia

Il console generale d’Italia a Lugano visita lo stand del gal Alta Gallura e Gallura

Il Console generale d’Italia a Lugano, Gabriele Meucci, ha visitato lo stand del Gal Alta Gallura e Gallura. nella giornata inaugurale del prestigioso Swiss International Holiday Exhibition, il salone dedicato al turismo che si tiene a Lugano dal 1 al 3 novembre 2024.

La presenza del Console Generale è stata motivo di grande soddisfazione per la delegazione del GAL, che partecipa per la prima volta a questa importante manifestazione internazionale. Durante la visita, S.E. Meucci ha espresso il suo apprezzamento per l’impegno profuso nella promozione delle eccellenze turistiche della Gallura, sottolineando come la Sardegna rappresenti un’opportunità unica per il pubblico svizzero in cerca di esperienze autentiche e di alta qualità.

“Siamo entusiasti di poter mostrare le ricchezze del nostro territorio in un contesto internazionale così rilevante”, ha dichiarato la direttrice del GAL, Franca Murgia, presente in Svizzera per l’occasione. “La visita del Console Generale è un segnale importante che valorizza il nostro lavoro e rafforza i legami tra la Sardegna e la Svizzera. Siamo certi che questa presenza potrà contribuire a far conoscere ancor più la nostra offerta turistica e a consolidare nuove collaborazioni con operatori svizzeri”.

Il Gal Alta Gallura e Gallura si distingue per la promozione di un turismo sostenibile e autentico, basato su esperienze legate alla natura, alla cultura e alle tradizioni locali, e si pone l’obiettivo di attrarre un numero crescente di visitatori dall’area svizzera e internazionale. La partecipazione allo Swiss International Holiday Exhibition rappresenta un ulteriore passo verso questo obiettivo.

