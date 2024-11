Vandali nella notte di Halloween: fiamme sul portone di una chiesa

Vandali hanno preso di mira una chiesa la notte di Halloween

Durante la notte di Halloween hanno dato fuoco al portone di una chiesa, i carabinieri stanno dando la caccia ai vandali. I militari sono intervenuti nella notte tra il 31 ottobre e il primo novembre nella chiesa di San Francesco d’Assisi a Quartu. I militari hanno raggiunto via del Transatlantico perché qualcuno aveva appiccato il fuoco sul portone della chiesa.

Secondo i carabinieri di Quartu le cause dell’incendio sono da ricondurre a un atto vandalico compiuto durante i festeggiamenti notturni per la festività del 1° novembre. Le indagini sono attualmente in corso, con l’obiettivo di identificare gli autori materiali dell’atto, anche mediante l’analisi dei sistemi di videosorveglianza presenti nelle vie limitrofe.

