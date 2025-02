Il Times celebra la Gallura e si sofferma su La Maddalena, Aggius e Santa Teresa

Il Times, celebre quotidiano inglese, racconta le meraviglie di La Maddalena, Aggius e Santa Teresa Gallura. La corrispondente di guerra Christina Lamb descrive il suo viaggio In Sardegna alla ricerca di relax, con Cala Coticcio come immagine simbolo. “La costa nord-orientale della Sardegna ha spiagge incontaminate, resort eccezionali e, cosa più sorprendente, un affascinante museo dei banditi“. Così inizia la descrizione del suo viaggio raccontata ai lettori inglesi.

Il racconto parte dal museo del banditismo di Aggius per passare poi al resort La valle dell’erica di Santa Teresa Gallura e raccontare il viaggio col marito. La gita nell’arcipelago di La Maddalena, con i bagni nelle acque di Spargi e la storia di Caprera e in quelle che definisce “le Maldive d’Europa”. Nel raccontare la Gallura si sofferma sulla storia e l’attualità della Sardegna e sulle differenze con la Penisola. Sottolineandole anche dal punto di vista politico.

“La Sardegna, a quanto pare, non ha niente a che vedere con l’Italia continentale, il che forse non sorprende, dato che è più vicina a Tunisi che a Roma. Fieramente autonoma, ha una sua lingua, la sarda, mentre ovunque siamo andati abbiamo visto la bandiera bianca dell’isola, un po’ allarmante, con una croce rossa e le teste bendate di quattro mori. E mentre l’Italia ha recentemente eletto il suo primo ministro donna, dall’estrema destra, la Sardegna l’anno scorso ha eletto la sua prima donna come presidente, ma dalla sinistra“.

