La cantina Piero Mancini di Olbia finisce sul New York Times

L’articolo del New York Times sulla cantina Piero Mancini.

Sul New York Times è stato pubblicato un articolo dedicato alla cantina olbiese Piero Mancini. Il suo prestigioso Vermentino di Gallura è stato così oggetto di apprezzamento da parte di una delle testate giornalistiche più influenti a livello mondiale.

LEGGI ANCHE: Luras, la guida Slow Wine premia un Vermentino di Gallura

L’articolo, prende in considerazione 20 vini di diverse parti del mondo, scelti nella fascia di prezzo tra i 15 e i 20$, selezionati per qualità, unicità e rapporto qualità-prezzo. Il Vermentino di Gallura della Cantina Piero Mancini, viene descritto come un vino di straordinaria qualità, evidenziando il suo profilo aromatico fresco e il perfetto equilibrio tra tradizione e innovazione. Un riconoscimento che premia il lavoro, la passione e l’impegno che da sempre contraddistinguono la filosofia produttiva della Cantina Piero Mancini.

”È un onore per noi vedere il nostro Vermentino apprezzato su una piattaforma così prestigiosa. Questo traguardo non rappresenta solo un riconoscimento per la nostra azienda, ma anche per il nostro territorio, che da secoli produce vini di eccellenza – fanno sapere dall’azienda -. La Cantina Mancini, situata nel cuore di Olbia, è da anni sinonimo di alta qualità e rispetto per il patrimonio vitivinicolo locale. Il Vermentino di Gallura, uno dei nostri fiori all’occhiello, è il risultato di un’attenta selezione delle uve, di metodi di vinificazione sostenibili e di un amore autentico per la terra”.

L’apparizione sul New York Times conferma ancora una volta il crescente interesse internazionale verso i vini italiani e, in particolare, verso il Vermentino, che si sta affermando come un simbolo di eleganza e raffinatezza nel panorama enologico globale.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui