Il green pass in Gallura.

Ci siamo. Da domani il Green Pass, diventato ormai l’argomento del giorno da settimane, diventerà obbligatorio. Il certificato verde servirà per le consumazioni al tavolo al chiuso in ristoranti e bar, dove non sarà necessario per il servizio al bancone. Il decreto prevede che “i titolari o i gestori dei servizi e delle attività, sono tenuti a verificare che l’accesso ai predetti servizi, avvenga nel rispetto delle prescrizioni attraverso la Verifica C19, app ufficiale del Ministero della salute”. I controlli potranno essere effettuati anche dalle forze di polizia.

Ma come si stanno preparando i locali della Gallura alla novità? “Mi sono scaricato l’applicazione – dice Gianmario Ghisu, proprietario del ristorante-pizzeria Al Belvedere di Golfo Aranci – e ho scaricato anche la delega per i miei dipendenti. All’arrivo dei clienti, chiederò se sono in possesso o meno del Green Pass e li disporrò sulla base di questo, secondo le disposizioni che il Ministero ci ha mandato”.

“E’ un bel tema – risponde Pasquale Ambrosio, titolare del locale Ambrosio in via Dante ad Olbia -. Essendo un provvedimento in itinere, c’è ancora un po’ di confusione. Stiamo cercando di capire come ci si deve muovere, capire le necessità. Il Green Pass è un incentivo a vaccinarsi e limita un pò la gestione al chiuso: chiedere ad un cliente se è o meno in possesso del certificato, può creargli un disagio, ma allo stesso tempo, rappresenta un modo per evitare possibili chiusure future”.

Di tutt’altra opinione Enzo d’Ambrosio, giovane gestore di diversi locali, tra cui il ristorante Congusto, in viale Aldo Moro ad Olbia. “I miei dipendenti ed io ci siamo tutti vaccinati – dice d’Ambrosio – e siccome ho molti posti a sedere fuori non chiederò il Green Pass ai miei clienti. Non faccio il controllore, ma il ristoratore e siccome all’esterno non c’è l’obbligo del Green Pass, noi ci siamo organizzati in questo modo”.

