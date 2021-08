Un nuovo murale nel quartiere Isticadeddu di Olbia.

Nel quartiere Isticadeddu è nato un murale che ha coinvolto anche i bambini nella realizzazione dell’opera. I lavori sono stati promossi nell’ambito del progetto SiamoQ delle associazioni Hub.Mat e Sensibilmente Onlus, che hanno collaborato con l’amministrazione comunale, per riqualificare il quartiere.

L’opera è stata realizzata dai più piccoli con la supervisione del giovane artista Davide Effetto Serra ed è la rappresentazione di una città ideale dove i bambini percorrono le strade con la bicicletta, con i monopattini e a piedi la città, mentre i pesci guizzano nel mare pulito del porto. E’ l’Olbia come la vorrebbero i più piccini, dove le auto in strada sono poche e dove i bambini possono tornare a giocare come un tempo. Fine del murales appena terminato è, infatti, quello di rendere la città più accessibile, incentivando la mobilità attiva

L’opera è nata in via Marco Polo 25, dove il sugherificio Puliga ha messo a disposizione la facciata dove è stata realizzata. Il progetto SiamoQ è stato cofinanziato dalla Regione per la mobilità attiva e sostenibile e sull’incentivazione della rigenerazione sociale, e si propone di rendere la città più accessibile.

(Visited 125 times, 125 visits today)