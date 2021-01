Belle e determinate: tra Sassari e la Gallura è nato un esercito di influencer

Le influencer più note.

Adesso chiamatelo lavoro. Perché fare l’influencer lo è diventato a tutti gli effetti. E come Chiara Ferragni insegna può portare anche a guadagni stellare. Anche in Gallura, a Sassari e a Olbia c’è un esercito di ragazze e ragazzi, che ambiscono a vivere sotto i riflettori, coltivando le loro passioni più varie. Non solo moda, ma anche viaggi, sport, bellezza, videogames.

Alcuni hanno già un seguito notevole, con followers superiori ai 100mila. La maggior parte si aggirano tra i 5mila e i 10 mila seguaci. Ma non è solo il numero di follower a fare l’influencer, bisogna ricordarlo subito. E’ l’impostazione tematica del canale, il book fotografico, le collaborazioni con i brand e un’attività costate a poter permettere forse di fare il grande salto.

La più famosa è Riae Mac Carthy. È una Suicide Girl e vanta 3,7milioni di follower su Instagram. Ha vissuto tra Sassari e Olbia, di origini sarde e irlandesi, una delle più famose in Italia. Trentasei anni, capelli blu, super tatuata, ha un look particolare che l’ha resa famosa. Ma a renderla più celebre è la sua lingua biforcuta, con cui racconta e commenta quello che accade giorno per giorno.

In Sardegna conta su alcune altre seguaci delle suicide girls. Ah, che per chi non lo sapesse sono delle ragazze che interpretano la bellezza non convenzionale, tatuate e piene di piercing. Tra queste svetta anche FishBall, al secolo Felisja Piana di Valledoria, che ha quasi 2 milioni di follower. Non è solo influencer, ma è anche trapper e ha all’attivo un album musicale. Poi c’è Waleryasuicide, al secolo Valeria Carletti, 22 anni di Olbia e coniglietta di Playboy con 107mila follower su Instagram. Anche lei come le altre condivide la passione per le foto sexy, piercing e tatuaggi.

Tra le influencer più famose spicca, inoltre, Serena Nena, 23enne di Olbia con ben 82,6mila follower. Una carriera da modella a Milano e la partecipazione alla scorsa edizione di Ciao Darwin come ballerina e figurante. A Sassari c’è una influencer e youtuber molto nota che si chiama Lolla, al secolo Maria Vitoria Spano Ventisette anni, 105mila followers su Instagram, che si dichiara paladina della skincare e recensisce cosmetici. Il suo video blog ha 152mila iscritti ed è molto attivo.

Insomma, tante le ragazze che aspirano ad una carriera a colpi di click. Per capire, influencer come Chiara Ferragni perdono circa 60mila dollari per ogni post pubblicato. È facile così capire come una carriera sui social faccia gola a tante ragazze.

