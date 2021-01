La situazione delle scuole in Gallura secondo la Cgil.

Un anno, il 2020, che ha messo ancora più in rilievo i problemi atavici della scuola. “Le fragilità strutturali sono emerse con il Covid – ha detto Francesca Sardo segretaria Flc Cgil Gallura -, con aule che non sono state messe a norma e la carenza del personale e dei trasporti”.

Questioni che sono rimaste aperte anche quando la pandemia da Covid-19 richiedeva un numero di classi più ridotto per contenere i contagi. “La riduzione degli studenti nelle aule richiedeva uno sdoppiamento dell’organico, ma sappiamo che questo poteva essere risolto con l’integrazione del personale – ha affermato Sardo -. Addirittura, ci sono delle classi con più disabili e solo pochi giorni fa c’è stata la nomina di due insegnanti di sostegno”.

Nel corso del lockdown totale, gli insegnanti della Gallura, supportati dai sindacati si sono dati un gran da fare per riorganizzare la didattica. La Dad è stata introdotta lasciando i docenti senza strumenti. “Il problema principale degli insegnanti è stato quello di raggiungere i ragazzi – ha precisato la segretaria Flc Cgil Gallura -. Abbiamo utilizzato i nostri strumenti e le nostre risorse e noi sindacati abbiamo chiesto alle istituzioni di attuare delle misure per abbattere alcune problematiche come il digital divide in certe zone della Gallura e quello delle fasce più fragili, come chi si trova in stato di povertà, disabilità e le famiglie più numerose che hanno solo un dispositivo elettronico per seguire le lezioni”.

Le speranze per il 2021 sono tante e i sindacati delle scuole li chiedono a gran voce. “Innanzitutto, ci auguriamo che la pandemia finisca e che si introduca il vaccino al più presto, ma ci aspettiamo anche un aumento dell’organico di insegnanti e personale Ata. Ci auguriamo anche che si risolva il problema dei trasporti e della rete internet in certe aree periferiche di molti comuni galluresi, con un po’ di attenzione anche da parte della Regione”, ha concluso la segretaria.

(Visited 59 times, 59 visits today)