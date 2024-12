Intesa San Paolo down, caos pensioni e stipendi anche in Gallura

Problemi anche in Gallura con Intesa San Paolo.

Intesa San Paolo è in down, creando caos anche in Gallura con disagi su pensioni e stipendi. A causa di un malfunzionamento dell’app, che persiste dalle 7:40 di oggi, molti clienti non riescono ad accedere ai propri conti bancari né a completare operazioni.

Dopo i recenti problemi legati ai pagamenti elettronici con Worldline, ora si segnalano anche difficoltà nell’accredito di stipendi e pensioni, con transazioni tramite Pos rifiutate. I disagi riguardano tutta Italia, e gli utenti ricevono un messaggio di “errore generico“. Intesa San Paolo ha assicurato che l’intervento di ripristino è in corso.

