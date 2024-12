Processo Ciro Grillo, il teste chiave non sarà in aula a Tempio

Il processo a Ciro Grillo.

Il teste chiave del processo a Ciro Grillo, un giovane norvegese, non sarà presente in aula nemmeno questa volta. Il ragazzo, che vive in Norvegia, sarebbe stato accusato dalla presunta vittima di una violenza sessuale mai avvenuta.

La sua testimonianza è ritenuta fondamentale per le difese, poiché dovrebbe riferire su eventi accaduti in Norvegia nel 2018, un anno prima dei fatti di Porto Cervo. Secondo il padre del giovane, la presunta vittima si sarebbe scusata con lui per le accuse. L’udienza di oggi verificherà il contenuto di alcune chat tra la ragazza e le sue amiche.

