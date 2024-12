Ascot Gallura, medici pensionati in servizio anche a dicembre

Il servizio medico Ascot in Gallura.

La Asl Gallura continuerà a garantire, anche a dicembre, il servizio di Ambulatorio Straordinario di Comunità Territoriale (Ascot) per i pazienti senza medico di Medicina generale. I pazienti, compresi quelli del dottor Paolo Angius, in pensione da oggi 2 dicembre, potranno contare sulle prestazioni di due medici in quiescenza, Michele Demontis e Carlo Randaccio.

Il Distretto di La Maddalena ricorda che è attivo il bando di Ares Sardegna per la ricerca di due medici di Medicina generale per l’isola. Sono previste agevolazioni come una retribuzione maggiorata, ambulatorio gratuito e supporto logistico per i professionisti e le loro famiglie.

