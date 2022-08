I lavori di Abbanoa alla rete idrica della Gallura.

Il Consorzio di Bonifica della Gallura ha comunicato che prosegue anche oggi l’interruzione dell’alimentazione del potabilizzatore Cipnes a causa di un guasto improvviso sulla condotta che garantisce l’approvvigionamento di acque grezze all’impianto. I lavori di riparazione sono in corso, ma l’impianto del Consorzio industriale attualmente non può garantire l’integrazione di acqua potabile per la rete idrica di Abbanoa.

I tecnici del gestore stanno eseguendo le manovre necessarie a limitare i disservizi. Dalle 10:30 alle 18 si verificheranno cali di pressione e temporanee interruzioni che riguarderanno il ramo sud dell’acquedotto Liscia al servizio delle zone di Murtamaria, Pittulongu e Porto Istana in territorio di Olbia, nel comune di Loiri Porto San Paolo e in alcune località di San Teodoro e Golfo Aranci.

Qualsiasi anomalia potrà essere segnalata al servizio di segnalazione guasti di Abbanoa tramite il numero verde 800/022040 attivo 24 ore su 24. Abbanoa segnala che alla ripresa dell’erogazione l’acqua potrebbe essere transitoriamente torbida a causa dello svuotamento e successivo riempimento delle tubazioni.