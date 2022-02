I dati di Olbia e della Gallura sulla mortalità.

A Olbia si muore meno per malattie, ma la mortalità interessa principalmente le donne. Lo rivela lo studio epidemiologico “La mortalità in Sardegna nel periodo 2012-2017” presentato nei giorni scorsi a Cagliari dall’Isde (Associazione italiana medici per l’ambiente). Rispetto al resto dell’Isola, a Olbia c’è un difetto di mortalità del 2%, ma il gentil sesso ha un eccesso di casi staticamente significativo, ovvero del 6,1% sui decessi osservati. Il rapporto rivela una condizione femminile peggiore rispetto alla popolazione maschile e lo fa elencando anche le patologie che colpiscono di più le donne di Olbia. Aumentano anche i decessi per cancro, con una percentuale del 72,2%, per tumori maligni nel cervello e sistema nervoso.

Se negli uomini non si è riscontrato un aumento delle malattie mortali in nessun gruppo, nella popolazione femminile, si muore soprattutto per malattie dell’apparato genito-urinario (67,7%); infettive e parassitarie (53,1%); del sistema nervoso e degli organi di senso (29,4%). Nella popolazione totale i maggiori decessi a Olbia si sono riscontrati nel 56,1% per malattie dell’apparato genito-urinario; 40,1% per infettive e parassitarie; 21% per malattie del sistema nervoso e degli organi di senso. Altre morti riscontrate sono 107 casi di infarto miocardico acuto e 10 decessi per alcune condizioni morbose che hanno origine nel periodo perinatale.

Anche nel resto della Gallura, ovvero nei distretti di Tempio e La Maddalena vi è un eccesso di mortalità nel genere femminile. Nella città gallurese le donne muoiono di più dell’8% per tutte le cause, la mortalità negli uomini è del 2,9% dei casi (il dato complessivo è un eccesso del 5,6%). Il 100,4% di decessi femminili sono imputabili a patologie del sistema nervoso e degli organi di senso, mentre 194,8% sono cause mal definite, dove Tempio si colloca tra le città in Sardegna con più morti per questo caso. In tutto il territorio regionale, vi è un eccesso di mortalità delle donne sarde per cause mal definite. A La Maddalena la mortalità delle donne si alza al 12,4% e il dato complessivo dei decessi è eccedente del 6%.