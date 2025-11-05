A Olbia un evento dedicato alla lotta cinese Shuai Jiao

L’evento dedicato alla lotta cinese a Olbia.

Prende forma in Sardegna un’iniziativa di grande interesse per il mondo delle arti marziali tradizionali. La Polisportiva Arti Marziali di Olbia insieme all’associazione sportiva Wudang San Feng di Elmas, e con il supporto di Acsi – Associazione Culturale Sport e Tempo Libero, organizzano per il settore Shou Bo Sardegna nella lotta cinese Shuai Jiao un evento straordinario dedicato a tutti gli appassionati e praticanti della disciplina. Un’occasione unica per praticare, conoscere e vivere da vicino l’arte dello Shuai Jiao, la tradizionale lotta cinese, sotto la guida del maestro Augustin Zenia, rappresentante del maestro Yuan Zumou, veterano dello Shuai Jiao.

Il maestro Zenia, 6° Duan in Francia e diplomato all’Università dello Sport, porta con sé una lunga esperienza di allenamento, insegnamento e competizioni in Cina. Il suo metodo unisce tradizione, tecnica e approccio moderno, trasmettendo con passione i valori fondamentali di disciplina, equilibrio e rispetto.

Gli eventi si svolgeranno il 12 dicembre alla palestra comunale di Poltu Quadu a Olbia dalle 18 alle 20, e a Elmas presso la scuola primaria monsignor Saba in via Sestu, il 13 dicembre dalle 16 alle 18 e il 14 dicembre dalle 10 alle 13 e dalle 14:30 alle 17:30. Durante le giornate, i partecipanti potranno conoscere da vicino lo Shuai Jiao e lo Shou Bo, apprendere tecniche autentiche e i principi di equilibrio e proiezione, vivendo un’esperienza di sport, cultura e crescita personale.

Per informazioni e iscrizioni è possibile scrivere a asdpolisportivaartimarziali@gmail.com o contattare il maestro Marco Gigliotti al numero 351/4651504 per la tappa di Olbia e il maestro Cristiano Pausich al 377/4776497 o via e-mail all’indirizzo cristiano.pausich@yahoo.com per quella di Elmas.

Un evento aperto a tutti – ragazzi, adulti, amatori e appassionati di arti marziali – che celebra la forza, la cultura e l’armonia del movimento, offrendo alla comunità sportiva sarda un’occasione di incontro e formazione con un maestro di fama internazionale.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui