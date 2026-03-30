Telti, colonnine per la ricarica di auto elettriche davanti al Municipio

Telti guarda al futuro: colonnine elettriche col progetto Polis

Il Comune di Telti punta sulle colonnine elettriche e la tutela dell’ambiente grazie all’adesione al progetto Polis di Poste Italiane. L’iniziativa mira a ridurre il divario territoriale, offrendo ai cittadini e ai visitatori tecnologie all’avanguardia.

L’area parcheggio situata di fronte al Municipio diventa il centro di questa trasformazione con l’installazione di nuovi punti di ricarica per veicoli elettrici. Per venire incontro a ogni esigenza, sono state previste sia colonnine di tipo Quick da 22 kilowatt, adatte a chi si ferma per le commissioni di ogni giorno, sia colonnine Fast da 50 kilowatt, che permettono una ricarica molto più veloce per chi ha poco tempo a disposizione.

L’arrivo di queste infrastrutture garantisce vantaggi concreti per l’intera comunità, poiché potenzia la mobilità elettrica, valorizza il territorio e la coesione sociale, promuove concretamente uno stile di vita sostenibile e green.

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