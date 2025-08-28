Anche in Gallura arrivano le nuove divise per i portalettere

In Gallura nuove divise per i portalettere.

Cambio d’abito per i portalettere e gli operatori interni dei quattro centri di distribuzione della corrispondenza della provincia Gallura – Nord Est Sardegna (Olbia, Arzachena, Badesi e Tempio Pausania), che già indossano le nuove divise progettate e confezionate nel segno del comfort, della sostenibilità e dell’innovazione secondo specifici requisiti di qualità che mirano a salvaguardare la sicurezza e la praticità lavorativa.

Oltre al nuovo design che unisce funzionalità ed estetica, le nuove divise sono state realizzate utilizzando tessuti riciclati per tutelare l’ambiente e hanno la capacità di proteggere dal freddo in inverno e altamente traspiranti per i periodi più caldi, con i colori classici di Poste italiane, il giallo e il blu, a cui si aggiunge il grigio.

Nel dettaglio, i pantaloni sono composti da materiali tecnici e traspiranti, foderati con tessuto K-Flex, comodi per chi svolge attività in continuo movimento, le polo, sia a manica lunga che corta, da fibre altamente protettive dai raggi Uv. Per l’esterno la nuova divisa prevede una nuova giacca invernale 3 in 1 dotata di corpetto autoportante adattabile a qualsiasi contesto, in classe 2 per l’alta visibilità, in conformità alla normativa Uni En Iso 20471:2017, classe 4 per impermeabilità e traspirabilità, altamente protettiva con un peso contenuto. Tutte caratteristiche pensate per permettere agli addetti al recapito di svolgere sempre più efficacemente il loro ruolo al servizio della collettività, ruolo che è in continua evoluzione.

Le divise si aggiungono ad altre dotazioni per i postini galluresi, tra queste ci sono i nuovi palmari che permettono di offrire a domicilio servizi come il pagamento dei bollettini di conto corrente o l’invio di una raccomandata; innovazioni che insieme alle consegne previste anche nel pomeriggio e nel fine settimana rendono sempre più ampia e flessibile l’offerta di Poste Italiane.

Poste Italiane, consapevole del ruolo che i portalettere ricoprono nei grandi e piccoli centri, si impegna quotidianamente nello sviluppo della logistica legata all’e-commerce con l’obiettivo di rispondere a tutte le esigenze dei cittadini in termini di semplicità, velocita e facilità di accesso ai servizi.

