Pasquetta in Gallura, il rito del barbecue non diventi un pericolo

Pasquetta nella natura in Gallura.

In Gallura, come nel resto dell’isola, la giornata di Pasquetta rappresenta da sempre il momento del ritorno alla natura, un rito collettivo che vede le campagne e i litorali popolarsi per il tradizionale pranzo all’aperto. Fin dalle prime ore del mattino, il paesaggio gallurese si anima di un fermento particolare, con lunghe file di auto che si snodano verso le mete più iconiche del territorio.

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La tradizione in Gallura.

È una vera e propria corsa contro il tempo per occupare gli angoli più suggestivi, dalle radure immerse nella vegetazione fino alle zone a ridosso delle spiagge più rinomate. La ricerca dello spazio perfetto, dove posizionare tavoli e attrezzature, testimonia quanto sia sentita la necessità di riappropriarsi della natura dopo i mesi invernali, trasformando la meta scelta in un centro per la convivialità.

Il fulcro di questa convivialità è il barbecue, un’usanza radicata che unisce generazioni diverse intorno al piacere del cibo cucinato alla brace. Che si scelga l’ombra dei lecci dell’entroterra o la brezza delle calette costiere, l’accensione dei fuochi è l’elemento centrale che trasforma una semplice giornata di festa in un’occasione di gioia e condivisione.

Tuttavia, questa radicata tradizione porta con sé un’insidia che troppo spesso si trasforma in tragedia. La bellezza del paesaggio gallurese, caratterizzato da una vegetazione mediterranea preziosa quanto infiammabile, si scontra con il rischio concreto di incendi boschivi. Nella maggior parte dei casi, i roghi che devastano il territorio durante le festività primaverili non sono frutto di intenzionalità, ma derivano dalla negligenza, dalla superficialità o dall’imperizia di chi sottovaluta la potenza del fuoco e le variabili ambientali, come la secchezza del suolo o l’imprevedibilità del vento.

L’appello.

Proprio per questo, l’appello che giunge dagli addetti ai lavori e dalle autorità preposte alla protezione del territorio non punta al divieto assoluto del barbecue, quanto piuttosto alla promozione di una rigorosa consapevolezza. Il momento critico non è tanto l’accensione, quanto la conclusione del fuoco. È fondamentale esercitare una sorveglianza attiva finché le fiamme sono vive, ma la vera responsabilità si misura nella fase dello spegnimento. Esiste infatti un pericolo subdolo rappresentato dalla brace che cova sotto la cenere: anche quando il fuoco apparentemente sembra spento, il calore residuo può persistere per ore, pronto a riattivarsi non appena le condizioni climatiche cambiano, scatenando conseguenze imprevedibili e spesso devastanti.

Piacere e senso di responsabilità.

L’adozione di una particolare attenzione alla fine del banchetto diventa quindi un obbligo morale verso l’ambiente. È necessario accertarsi con estrema cura che ogni residuo di combustione sia completamente freddo e spento, evitando che una giornata di festa possa trasformarsi in una ferita indelebile per il paesaggio e per la sicurezza collettiva. In definitiva, la Pasquetta in Gallura può e deve continuare a essere celebrata nel segno della tradizione, a patto che il piacere della brace sia sempre accompagnato da un senso di responsabilità che non ammette distrazioni.

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