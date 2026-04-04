Cosa fare a Pasquetta in Gallura, ecco tutti gli eventi

Gli eventi in Gallura.

Pasqua e Pasquetta in Gallura non è solo una gita fuori porta. Sono tanti i Comuni che hanno organizzato eventi e le feste all’aperto per poter trascorrere la giornata all’insegna del divertimento e della tradizione. Diversi sono gli spettacoli musicali con importanti artisti nelle piazze.

Aggius

Sarà una Pasquetta all’insegna della musica e della convivialità nel borgo di Aggius. Protagonista della giornata sarà Roy Paci, che porterà sul palco la sua energia travolgente. Con la sua inseparabile tromba, lunedì 6 aprile, l’artista coinvolgerà il pubblico in un concerto vivace, tra ritmi coinvolgenti e sonorità mediterranee che faranno ballare la piazza.

Cannigione

Sarà Fedez il grande protagonista del Concerto di Pasquetta 2026 organizzato a Cannigione dal Comune di Arzachena, uno degli appuntamenti musicali più attesi della primavera nel nord della Sardegna.

Olbia

Preparati a vivere una giornata all’insegna del divertimento, del buon cibo e della musica: Pranzo irresistibile a cura del Comitato di San Vittore. Lunedì 6 aprile, dalle ore 11.

Isola Rossa

Il giorno di Pasqua, alle ore 22, la magia della grande musica italiana arriva all’Isola Rossa per una notte che si preannuncia indimenticabile. Sul palco saliranno i Nomadi, storica band simbolo della musica italiana, pronti a regalare emozioni, energia e quei brani che hanno fatto cantare intere generazioni.

Santa Teresa Gallura

Santa Teresa Gallura si prepara ad accogliere uno degli artisti più amati della scena musicale italiana: Sfera Ebbasta sarà il protagonista dell’attesissima ottava edizione dell’Easter Festival, in programma domenica 5 aprile 2026, nella piazza centrale del paese, con ingresso gratuito

Tra profumi di macchia mediterranea, graniti modellati dal vento e un mare che sembra già estate, il lunedì dell’Angelo diventa un’esperienza da vivere all’aria aperta. Che tu abbia voglia di una giornata in spiaggia, di un picnic immerso nella natura o di scoprire borghi e tradizioni locali, la Gallura offre diversi modi di festeggiare.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui