Pioggia e maltempo, nuova allerta meteo in Gallura

L’allerta meteo in Gallura.

La Protezione Civile della Sardegna ha emesso un avviso di allerta valido dalle ore 14 fino alle 23:59 per diverse zone dell’isola, inclusa la Gallura. Quest’ultima è stata posta sotto un codice giallo, indicando una criticità ordinaria per rischio idraulico. L’avviso interessa anche altre aree come Iglesiente, Campidano, Flumendosa Flumineddu e Tirso, ma è la Gallura ad essere particolarmente monitorata, vista la possibilità di condizioni meteorologiche instabili nelle prossime ore.

Le autorità locali hanno esortato la popolazione a seguire gli aggiornamenti e a prendere precauzioni, poiché il rischio idraulico comporta la possibilità di allagamenti locali e fenomeni legati a forti piogge. La Protezione Civile ha già avviato il monitoraggio e le operazioni preventive in tutte le zone interessate, concentrandosi in modo particolare sulla Gallura, dove le condizioni potrebbero risultare più vulnerabili.

