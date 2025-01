Maltempo in Gallura: frane, esondazioni e disagi

Prosegue l’ondata di maltempo in Gallura.

Un’area di Sant’Antonio di Gallura è stata interessata da una frana improvvisa causata dal maltempo che nelle ultime ore ha colpito la Sardegna. Il costone che sovrasta la strada si è staccato, riversando terriccio e pietre sulla carreggiata, creando un serio pericolo per la viabilità.

L’incidente è avvenuto in un momento in cui nessun veicolo stava transitando lungo la zona interessata, evitando così conseguenze drammatiche. Subito dopo il cedimento del terreno, i tecnici di Anas sono intervenuti prontamente per valutare la situazione e avviare le operazioni di messa in sicurezza dell’area.

Il sindaco di Sant’Antonio di Gallura, Carlo Duilio Viti, ha immediatamente attivato il Centro Operativo Comunale (Coc) per coordinare gli interventi e monitorare le condizioni meteorologiche, rassicurando la cittadinanza che la situazione è attualmente sotto controllo. Tuttavia, le autorità stanno tenendo un occhio vigile sui corsi d’acqua, in particolare sul Rio Priatu, per evitare ulteriori criticità legate a possibili inondazioni o smottamenti.

In queste ore si sta lavorando per prevenire ogni rischio aggiuntivo e garantire la sicurezza della popolazione. Il maltempo continua a destare preoccupazione, ma gli interventi tempestivi e l’attività di monitoraggio in corso stanno contribuendo a contenere i disagi. L’auspicio è che le condizioni meteo migliorino nelle prossime ore, permettendo di ristabilire la normalità in un territorio che, come tanti altri della Gallura, è frequentemente esposto a fenomeni atmosferici estremi.

