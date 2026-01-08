Dolore a Olbia per la scomparsa di Francesca, aveva 60 anni

L’addio a Francesca Piras di Olbia.

Sabato 10 gennaio, dalle 14 alle 18, la Casa Funeraria La Pax Braccu di via Bazzoni Sircana a Olbia accoglierà quanti desiderano rendere omaggio a Francesca Piras. La 60enne è stata trovata senza vita nella propria abitazione del centro storico la notte di Capodanno, probabilmente a seguito di un arresto cardiaco legato a problemi di salute preesistenti.

Originaria di Gavoi, Francesca era conosciuta anche per essere figlia di Antonio Piras, stimato avvocato e fondatore di Sardaleasing, scomparso diversi anni fa. Dopo una lunga carriera al Banco di Sardegna, dove aveva maturato ampia esperienza, aveva raggiunto la pensione. La notizia della sua scomparsa ha suscitato cordoglio nelle città di Olbia e Gavoi.

