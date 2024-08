I Comuni della Gallura aderiscono a Pratobello 24: ecco i dettagli

Anche in Gallura è attiva la raccolta firme Pratobello 24, la proposta di legge di iniziativa popolare a tutela del paesaggio sardo contro la speculazione energetica. Entro il 16 settembre 2024, tutti i cittadini interessati potranno recarsi presso l’Ufficio comunali di appartenenza, muniti di documento di riconoscimento. Sono necessarie 10.000 firme per far sì che la Regione Sardegna possa legiferare in materia, fino a bloccare i cantieri già in essere. Pratobello 24, rispetto alla moratoria già varata, renderebbe più difficile per lo Stato impugnare il provvedimento davanti alla Corte costituzionale.

Tra i primi cittadini ad aver già apposto la propria firma, il sindaco di Arzachena, Roberto Ragnedda, che così ha ribadito la propria contrarietà “alle azioni speculatorie che compromettono il paesaggio e spesso influiscono sul mantenimento della naturale coesistenza tra tutti gli esseri viventi”. Il sindaco ha anche invitato i cittadini a replicare il suo gesto.

Giorni e orari per le firme nei Comuni

OLBIA: Dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12. Lunedì e mercoledì dalle 14:45 alle 16:45. Il 9 agosto l’ufficio è chiuso

ARZACHENA: Tutti i giorni (escluso il martedì) dalle 9:00 alle 12:00

TEMPIO PAUSANIA: Tutti giorni dalle 10 alle 13. Martedì e giovedì dalle 16 alle 18

AGGIUS: Lunedì, mercoledì e venerdì dalle 10:30 alle12:30.

ALÀ DEI SARDI: Tutti i giorni dalle 10 alle 13. Martedì e giovedì dalle 15:30 alle 17:30

BERCHIDDA: Tutti giorni (escluso mercoledì) dalle 10 alle 13. Martedì dalle 16 alle 17:30

BORTIGIADAS: Tutti giorni dalle 8 alle 13

BUDDUSÒ: Tutti i giorni dalle 10 alle 13

BUDONI: Lunedì dalle 10 alle 12 e dalle 15:30 alle 17:30. Martedì dalle 10 alle 13. Mercoledì: chiuso. Giovedì e venerdì dalle 8 alle 12

CALANGIANUS: Tutti i giorni dalle 11 alle 13. Martedì e giovedì dalle 16 alle 17:30

GOLFO ARANCI: Lunedì, mercoledì e venerdì dalle 9 alle 11. Martedì e giovedì dalle 11 alle 13. Martedì dalle 15 alle 17

La mobilitazione in Gallura

LA MADDALENA: Martedì, mercoledì e venerdì dalle 9 alle 12:30. Mercoledì dalle 15:30 alle 17:30

LOIRI PORTO SAN PAOLO: Tutti giorni dalle 9:30 alle 12:30. Lunedì e mercoledì dalle 15:30 alle 17:30. È preferibile chiamare il numero 0789 481104 prima di andare

LUOGOSANTO: Tutte le mattine dalle 10 alle 12 a partire dal 12 agosto

LURAS: Dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 11. Martedì e mercoledì dalle 16 alle 19. Si consiglia di telefonare prima

MONTI: Tutti i giorni dalle 10 alle 12. Lunedì dalle 10:00 alle 13:00. Martedì e mercoledì dalle 15:30 alle 17:30

OSCHIRI: Tutti i giorni dalle 10 alle 13. Mercoledì dalle 15:30 alle 17:30. Si consiglia di telefonare se si sceglie di andare di pomeriggio

PADRU: Tutti i giorni dalle 10 alle 13. Mercoledì dalle 15 alle 17. Si consiglia di telefonare prima

PALAU: Tutti i giorni dalle 9:30 alle 12. Martedì e giovedì dalle 15 alle 16

SANT’ANTONIO DI GALLURA: Tutti i giorni dalle 10 alle 13. Lunedì dalle 15 alle 17:30. Giovedì dalle 15 alle 17:30. Si consiglia di telefonare prima

SANTA TERESA GALLURA: Lunedì, martedì, giovedì e venerdì dalle 10:30 alle 12. Mercoledì dalle 9:30 alle 10:30. Martedì dalle 15:30 alle 17:30

SAN TEODORO: Tutti i giorni (escluso giovedì) dalle 9 alle 12

TELTI: Tutti i giorni dalle 9:00 alle 12:00. Martedì dalle 15 alle 17

