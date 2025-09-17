Olbia protagonista del judo nazionale con oltre 300 giovani atleti

L’incontro di judo nazionale a Olbia.

Il 20 e il 21 settembre prossimo il Geo Palace di Olbia ospiterà 367 atleti, impegnati nel Sardinia Trophy- Trofeo Italia Esordienti B, il secondo appuntamento del Trofeo Italia, il circuito nazionale di Judo che rappresenta il percorso di qualificazione ai Campionati Italiani della classe Under 15. L’ingresso al pubblico sarà gratuito, offrendo così l’opportunità a tutti gli appassionati di vivere da vicino l’entusiasmo, la disciplina e la passione che animano i giovani judoka. Le date olbiesi del Trofeo vedranno impegnati oltre al consistente gruppo di atleti anche 135 tecnici, che, con accompagnatori e famiglie, porteranno in città centinaia di persone provenienti da tutta Italia. Olbia grazie a quest’importante appuntamento, torna protagonista nel panorama nazionale dello Judo con un evento che unisce valore sportivo e rilevanza nazionale. Dalle ore 9 il programma prevede due giornate d’incontri : Sabato 20 settembre: le gare maschili e domenica 21 settembre, le gare femminili.

Grazie a queste competizioni sarà possibile stilare la ranking list degli atleti più forti d’Italia nella fascia Esordienti B (2011-2012). Le competizioni si svolgeranno su tre aree di tatami, nel rispetto del regolamento arbitrale internazionale. Il Sardinia Trophy – Trofeo Italia Esordienti B 2025 di Judo si conferma un appuntamento di rilievo per la crescita dei futuri campioni, rafforzando al tempo stesso il legame tra sport e territorio, e consolidando Olbia come punto di riferimento del judo italiano.

La manifestazione, organizzata dal Centro Sportivo Olbia del maestro Efisio Mele, in collaborazione con la Fijlkam – Federazione Italiana Judo Lotta Karate Arti Marziali, è resa possibile grazie al sostegno dell’Assessorato Regionale al Turismo, Commercio e Artigianato, dell’assessorato regionale allo Sport, Cultura e Pubblica Istruzione e del Comune di Olbia.

