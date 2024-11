Ritardi per l’invalidità civile, l’allarme della Cisl Gallura

L’allarme della Cisl Gallura per l’invalidità civile.

La Cisl Gallura, con il segretario generale Bruno Brandano, denuncia i gravi ritardi nel funzionamento delle commissioni mediche per l’invalidità civile in tutta la provincia. “È indegno e inaccettabile – sottolinea il segretario – che le tempistiche siano così prolungate. I tempi di attesa, che in molti casi si protraggono per anni, privano i cittadini del diritto fondamentale di accedere alle prestazioni assistenziali e sanitarie“.

Gravi ritardi certificati dal sindacato: secondo i dati raccolti, sono migliaia le pratiche bloccate in attesa di essere esaminate, creando una situazione insostenibile per chi vive già una condizione di sofferenza e vulnerabilità. “Abbiamo testimonianze drammatiche – afferma Brandano – di persone che, in attesa del riconoscimento, vedono peggiorare le proprie condizioni di salute, con alcuni casi recenti in cui l’attesa si è conclusa con la morte del richiedente, lasciando le famiglie nella disperazione più totale. I ritardi non solo compromettono la tempestività delle cure e del sostegno economico, ma ledono profondamente la dignità delle persone più fragili”.

Per la Cisl, “è necessario potenziare le risorse a disposizione delle commissioni mediche, e intervenire con piani straordinari per smaltire l’arretrato e assicurare un servizio dignitoso e all’altezza delle esigenze dei cittadini. Siamo pronti a collaborare per trovare soluzioni concrete e sostenibili, ma non possiamo accettare che la burocrazia sia più lenta della malattia. Ogni giorno perso è un diritto negato e – conclude Bruno Brandano – ricordiamo a tutti che il riconoscimento dell’invalidità civile non è una concessione, ma un diritto sancito dalla legge e indispensabile per garantire giustizia sociale”.

