Dolore a Budoni per la scomparsa di Maria Antonia Bacciu

L’ultimo saluto a Maria Antonia Bacciu di Budoni.

Budoni piange la scomparsa di Maria Antonia Bacciu, vedova Ventroni, che è mancata all’affetto dei suoi cari all’età di 92 anni. La triste è notizia è arrivata dai figli Piero e Franca, i fratelli Fedele con Giovannina, Raimonda con Tomaso, Paolina con Bruno e Domenica, i cognati Tonino con Giovannantonia, Paolina, Beatrice, Virginia e Maria, che la piangono con tutti i nipoti.

I funerali si terranno venerdì 22 novembre alle ore 10:30 nella chiesa parrocchiale di San Sebastiano in Tanaunella, con partenza dalla casa dell’estinta in via Ulisse, al civico 3. Dopo la funzione religiosa, la famiglia ringrazia e dispensa dalle visite. In memoria della sua vita, i familiari chiedono che, al posto dei fiori, vengano fatte opere di bene.

