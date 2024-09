Olbia: un nuovo inizio per la Provincia, Carzedda passa il testimone a Piccinnu

Cambio della guardia alla Provincia di Gallura: Pietro Carzedda (FI) passa il testimone all’amministratore straordinario, Rino Piccinnu (PD). Il momento di oggi, accompagnato da applausi e uno scambio simbolico di fascia, segna un piccolo passo verso l’autonomia della Provincia da quella di Sassari. Con Piccinnu pronto a guidare la prossima fase e guidare la provincia fino alle elezioni.

Carzedda in carica dal 2020

Pietro Carzedda, al termine del suo mandato iniziato nel febbraio del 2020, ha consegnato a Piccinnu una relazione finale, illustrando il lavoro svolto in questi anni. Visibilmente emozionato, ha elencato alcuni dei progetti più significativi che ha contribuito a realizzare .“Abbiamo mosso i primi passi verso il nuovo polo scolastico di Olbia, iniziato i lavori per il nuovo convitto di Arzachena e siamo ormai pronti per l’appalto del nuovo istituto Alberghiero di Budoni,” ha dichiarato. Sottolineando come l’attenzione all’edilizia scolastica e alle infrastrutture sia stata centrale nel suo operato. Ha poi ringraziato la stampa e i dipendenti provinciali, riconoscendo le difficoltà incontrate lungo il percorso, ma anche i tanti successi.

Piccinnu pronto al dopo Carzedda

Rino Piccinnu, dal canto suo, ha espresso grande entusiasmo per il nuovo incarico e gratitudine per la fiducia riposta in lui dalla presidente della Regione, Alessandra Todde. Una delle priorità sarà rafforzare l’organico della Provincia, per rendere più efficaci le azioni amministrative. “La Provincia ha competenze cruciali, come la viabilità e le scuole, e per fare tutto questo servono persone e risorse. Senza questi elementi, rimangono solo parole. Ma con l’impegno, sono sicuro che faremo grandi cose”. Piccinnu si è anche mostrato aperto al confronto e al dialogo con i suoi collaboratori, sottolineando l’importanza delle idee. “A volte, la soluzione giusta può trovarsi dove meno te l’aspetti. Le idee di tutti contano, perché le uova di Colombo sono nei cassetti di tutti,” ha detto con un sorriso.

Il territorio e le persone

Una domanda posta al nuovo amministratore pro tempore ha toccato un tema delicato: il sistema elettorale delle Province, oggi di secondo livello (ossia, al momento a votare gli organi amministrativi sono i sindaci e i consiglieri comunali). Piccinnu ha espresso il suo punto di vista: “Il presidente della Provincia dovrebbe essere eletto dai cittadini, perché le decisioni che prendiamo toccano la vita di tutti” ha dichiarato con convinzione. Piccinnu ha inoltre promesso di lavorare a stretto contatto con i sindaci del territorio, consapevole che il dialogo tra Olbia, Tempio Pausania e l’Alta Gallura sarà essenziale per garantire lo sviluppo armonioso dell’intera zona.

Le grandi opere in programma

Non è mancato il riferimento a uno dei progetti più attesi e controversi degli ultimi anni: la riapertura della strada provinciale Olbia-Tempio (Monte Pinu). Carzedda ha voluto chiarire che durante il suo mandato è stato fatto tutto il possibile per per sbloccare il progetto. Il 30 agosto è stato depositato il piano, e nei giorni scorsi è stata indetta la conferenza di servizi, che si concluderà il 14 novembre. Gli enti coinvolti dovranno esprimere parere scritto entro quella data. Carzedda ha chiesto priorità per accelerare l’iter, puntando a depositare il progetto esecutivo entro metà ottobre, così da far subentrare il cantiere provinciale senza interruzioni dopo i lavori Anas. Sono stati stanziati 6,5 milioni di euro, oltre a ulteriori 3,2 milioni ottenuti l’anno scorso. “Abbiamo combattuto contro la burocrazia, ma ora non ci sono più scuse”, ha dichiarato Carzedda, riferendosi anche ai lavori sulla SP24, Padru-Alà dei Sardi, finanziati con 9,8 milioni di euro, il cui cantiere è pronto ad aprirsi.

Durante la cerimonia di passaggio delle consegne, non è mancato un curioso siparietto tra la stampa e i protagonisti. Un giornalista scherzosamente ha chiesto: “State pensando entrambi alla presidenza della provincia?”. Mentre Piccinnu sorrideva alla domanda dichiarandosi debolmente possibilista, Carzedda ha risposto che non ci ha mai pensato. Alla domanda su una possibile candidatura alle Amministrative di Olbia, ha invece mostrato maggiore sicurezza, affermando che non ha dubbi sulla riconferma del sindaco uscente, Settimo Nizzi.

