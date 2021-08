Dove vedere le stelle cadenti a Olbia e in Gallura nella notte di San Lorenzo.

Come ogni anno le stelle cadenti daranno spettacolo durante la notte di San Lorenzo. Anche a Olbia e in Gallura ci si prepara all’evento più atteso dell’estate per esprimere il proprio desiderio.

Sono tanti quelli che si chiedono come vederle meglio in Gallura. Il luogo più gettonato è la spiaggia. Infatti, come ogni anno turisti e locali si apprestano ad ammirarle nei tanti lidi balneari più frequentati, purché lontani dai centri abitati. I più conosciuti quello di Pittulongu, Porto Istana, Le Saline, ma anche La Cinta a San Teodoro. Non solo spiagge, perché lo spettacolo si può ammirare anche da Monte Pinu o Limbara. Perché è importante che non ci siano lampioni nei paraggi per non rendere più difficoltosa la visione delle stelle.

Sicuramente tanti non si perderanno l’evento, ma per chi non riuscirà ad esprimere il proprio desiderio stasera potrà anche farlo nei prossimi giorni. Infatti, le stelle cadenti raggiungeranno il massimo della visibilità tra l’11 e il 12 agosto.



