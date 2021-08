Il nuovo volto di due quartieri di Olbia.

Cambia la viabilità di Olbia con la nuova rotonda della Basa e la riqualificazione di via Imperia. Sono due le nuove inaugurazioni che l’amministrazione comunale di Olbia guidata dal sindaco Settimo Nizzi ha messo appunto pochi giorni fa.

In zona Bandinu è stata aperta al traffico la nuova strada principale di via Imperia, con un nuovo spartitraffico più stretto, un nuovo viale alberato e tre rotatorie. La riqualificazione della strada era finita al centro delle polemiche a causa del taglio di uno storico viale alberato, poi rimpiazzato da giovani specie. “Abbiamo messo a dimora gli alberi, lontani a 10 metri dall’illuminazione in modo che l’illuminazione non verrà inglobata dagli alberi – ha detto il primo cittadino Nizzi -. Abbiamo messo l’impianto di irrigazione per fare in modo che le piante attecchiscano bene”.

Il sindaco, poi, ha smorzato le scorse polemiche. “Le polemiche non portano mai a nulla ma inasprire i rapporti tra le persone – dichiara – e non portano nulle di buono. Abbiamo realizzato uno degli interventi più importanti mai fatti in questo quartiere. Mettendo a dimora un’importante fila di alberi che sono già grandi e diventeranno grandi quanto quelli di viale Principe Umberto”.

Nel quartiere saranno sistemati anche i marciapiedi e i lavori saranno affidati alla stessa ditta che sistemerà anche quelli di via Mameli. Anche alcune scuole saranno ultimate. Dall’altra parte della città, invece, è nata una nuova grande rotatoria con su scritto “Benvenuti a Olbia”. L’opera è nata all’ingresso della città in località Basa e connetterà viale Aldo Moro alla nuova strada, in località Abbafritta.

Il piano di lottizzazione era stato approvato mesi fa in Consiglio comunale e avrà il fine di rivoluzionare la viabilità di viale Aldo Moro, snellendo la mole di traffico all’interno dell’arteria principale di Olbia. L’iniziativa, che parte da un privato, riqualificherà l’intero quartiere, con la nascita di nuove palazzine, zone dello shopping e verde pubblico.

