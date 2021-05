Il progetto Erasmus per gli studenti di Arzachena.

Anche gli studenti e i neodiplomati dell’alberghiero di Arzachena partiranno per l’Erasmus, per ampliare il loro bagaglio formativo in ambito ricettivo nel settore rurale. A prendere parte del progetto A.g.ri.t.o.u.r, 8 studenti appena diplomati e 19 appartenenti alle classi terze e quarte.

I ragazzi, grazie alla partecipazione a due bandi regionali, si sono aggiudicati un soggiorno in alcuni Paesi europei. Al progetto, denominato A.g.ri.t.o.u.r, sono pervenute, dall’alberghiero, 36 candidature, il numero più alto in Sardegna. Gli alunni candidati ai bandi provengono da Tempio, Olbia, Calangianus, Monti, Telti, Padru, La Maddalena, Bortigiadas, Berchidda, Sant’Antonio di Gallura e Arzachena.

Il progetto, coordinato dal referente Regionale Erasmus, il professore Gavino Sanna, ha l’obiettivo di formare competenze e valorizzare sopratutto il turismo rurale negli agriturismi, diventando così una grande opportunità per rigenerare l’offerta turistica e per lo sviluppo di specifiche figure professionali. “I ragazzi tornano in Gallura con una serie di competenze come la conoscenza delle lingue straniere – ha detto Sanna –, e una serie di attestati riconosciuti in ambito europeo, come il passaporto Europass Mobility”.

Il progetto Erasmus si svolgerà tra luglio e ottobre. I ragazzi delle sezioni terze e quarte partiranno il 2 luglio per tre settimane in Irlanda e a Malta, mentre i diplomati andranno negli stessi Paesi nel mese di settembre. Per i giovani che frequentano la scuola ci sono altre destinazioni, ovvero Francia Spagna e Belgio, che raggiungeranno nel mese di ottobre.

Al progetto A.g.ri.t.o.u.r, autorizzato dall’Istituto Nazionale per l’Analisi delle Politiche Pubbliche Inapp ( agenzia che ha finanziato il progetto regionale), hanno partecipato, inoltre, una commissione di tre docenti di lingue ( inglese, francese, spagnolo), differenti per ogni selezione ed ambito e 3 membri esterni, come Franco Pirastru – rappresentante settore aziende e promozione del territorio – Domenico Pes – presidente pro loco di Monti e coordinatore del progetto e un sindaco dei comuni dove è ubicato l’istituto.

