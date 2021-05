Nuovo singolo del cantante di Olbia.

Il 28 maggio esce il nuovo pezzo di Andrea Sanna, il giovane cantante emergente di Olbia che ha esordito, lo scorso gennaio, con il singolo in sardo Tue. Il suo nuovo inedito chiama “Sex on the Beach”, una canzone dalle sonorità fresche e internazionali dance-pop prodotto da Andrea Tanca.

La voglia di ritornare alla normalità è il tema del nuovo inedito del cantante di 20 anni, come suggerisce anche il titolo che fa riferimento ad una famosa bevanda. “La canzone parla della voglia di ballare in spiaggia – racconta Andrea –, come accadeva ai tempi prima dello stop imposto dal coronavirus al divertimento e alle serate tra amici”.

La pandemia ha penalizzato maggiormente l’industria musicale, compresa quella locale e Andrea si dichiara ottimista nella ripartenza di questo settore. “Spero presto di riprendere le serate, come altri colleghi sognano – dichiara –, fortunatamente io non mi sono perso d’animo e ho lavorato fino a novembre scorso nel 2020 in piena crisi, c’è stato ovviamente chi si è demoralizzato perché spesso un cantante investe economicamente nella musica e guadagna dagli eventi”.

Andrea ricorda con nostalgia, infatti, i suoi eventi passati e uno in particolare, il primo nel 2014, quando aveva tredici anni in piazza Crispi. “Ho cantato le cover dei Tazenda – racconta –, esibendomi per due ore e mezza davanti a un grande pubblico in pieno luglio e ricordo anche che portai sul palco anche il tormentone del 2014 di Enrique Iglesias”. Assieme al nuovo singolo, che uscirà in tutte le piattaforme digitali, sarà pubblicato anche il videoclip, probabilmente ambientato in una spiaggia di Olbia.

(Visited 155 times, 155 visits today)