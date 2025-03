Talent day 2025, a Olbia i giovani possono incontrare le imprese

Il 2 aprile a Olbia il Talent day organizzato dalla Fipe

Il settore della ristorazione e del turismo a Olbia si prepara a vivere una giornata fondamentale per il futuro del lavoro: il Talent Day. l’unico evento in Sardegna interamente dedicato all’incontro tra imprese e giovani talenti del settore. Organizzato dalla Fipe, Federazione italiana pubblici esercizi, si propone di creare sinergie tra chi forma e chi impara, trasformando la passione in un’opportunità di impiego spesso duratura.

Evento aperto a tutti

L’evento quest’anno è aperto a tutti (non solo agli studenti dell’alberghiero). E’ attivo da qualche giorno un link nel sito infojobsitalia dove è possibile iscriversi ai colloqui di lavoro e in automatico partecipare alle sessioni sia del mattino sia del pomeriggio.

Durante il convegno inaugurale, che si è svolto presso la sede di Confcommercio in via Ogliastra a Olbia, i relatori hanno delineato gli obiettivi dell’evento. Nino Seu ha illustrato l’importanza di questo appuntamento, sottolineando che già dal mattino saranno attivi colloqui B2B con circa 30 aziende – tra bar, ristoranti, pubblici esercizi e strutture ricettive – tutte interessate a nuovi profili di camerieri e baristi. “Il nostro obiettivo è far capire ai giovani che l’esperienza stagionale può rappresentare il primo passo verso un impiego stabile e duraturo, considerato che molte imprese restano attive tutto l’anno”.

Un tema critico emerso durante l’evento è la difficoltà di alloggio per i giovani talenti. Molti aspiranti lavoratori si trovano ad affrontare costi elevati e scarse opportunità abitative, una problematica che rischia di limitare le possibilità di inserimento stabile nel settore.

Il Talent Day non è solo un momento di colloqui: la giornata prevede degli workshop e un convegno, durante il quale verrà presentata una ricerca del professor Giacomo Del Chiappa, seguita dall’intervento di un testimonial a sorpresa. Gli interventi offriranno una panoramica sulle dinamiche del mercato del lavoro nel settore, evidenziando l’importanza della formazione specialistica e della professionalizzazione dei giovani.

Il Talent Day si svolgerà il 2 aprile 2025 presso l’IPSAR Costa Smeralda di Arzachena. L’evento mira a creare nuove opportunità di lavoro e a dare forma al mercato del lavoro del futuro. Con il motto “Fai della tua passione il tuo lavoro”, il Talent Day si configura come una vetrina per le eccellenze sarde.

