Gasparri e Pittalis in Gallura per i congressi di Forza Italia

Gasparri e Pittalis in Gallura dove Forza Italia celebra il congresso provinciale e quelli comunali di Olbia e Arzachena. Il capogruppo al Senato, Maurizio Gasparri, torna così in Sardegna. Non mancherà il deputato Pietro Pittalis, segretario regionale e possibile candidato alle prossime Regionali.

“La segreteria provinciale di Forza Italia ricorda che questa settimana si terrà il congresso provinciale della Gallura e i congressi comunali di Olbia e Arzachena – scrive Pietro Carzedda -. Il congresso provinciale della Gallura e il comunale di Olbia si svolgeranno venerdì 28 marzo alle ore 17.00 al Blu Marine, sito in viale Italia n. 39. Il congresso comunale di Arzachena si terrà, invece, il 29 marzo alle ore 18.00 presso il Centro Commerciale Dettori in Viale Costa Smeralda n. 161. Parteciperanno il Sen. Maurizio Gasparri, capogruppo di Forza Italia al Senato, On. Pietro Pittalis, segretario regionale di Forza Italia, On. Settimo Nizzi, sindaco della città di Olbia e On.le Angelo Cocciu capogruppo di Forza Italia in Consiglio regionale”.

“Invitiamo gli iscritti, simpatizzanti e militanti alla massima partecipazione, poiché si tratta di un’occasione fondamentale per confrontarci e costruire insieme il futuro di Forza Italia. Si tratta di un momento per discutere dell’attualità politica cittadina, regionale e nazionale, delle prospettive di crescita dei comuni e del territorio – conclude Carzedda -. Il nuovo assetto del partito sarà vitale per la crescita e per condividere, tutti insieme, la linea politica da attuare sul territorio. È quindi essenziale il contributo di tutti”.

