Il tour “Inverti” arriva in Gallura, doppia tappa ad Arzachena e Tempio

L’arrivo del tour “Inverti” in Gallura.

Nel mese di maggio 2025, i Comuni di Tempio Pausania e Arzachena accolgono tre importanti appuntamenti del tour nazionale “Inverti – Quarta Stagione”, promosso da Janas Aps e curato dalla regista Pj Gambioli. Un progetto di respiro nazionale che ha già attraversato oltre 50 città italiane, portando in scena – attraverso la forza del cinema e il valore del confronto – temi centrali come il lavoro invisibile delle donne, la maternità e l’impatto che la pandemia ha avuto sulla salute psicofisica dei bambini e degli adolescenti.

Si parte da Tempio Pausania giovedì 22 maggio alle ore 17:30, nella Sala di Rappresentanza del Palazzo Comunale in piazza Gallura, con la proiezione del film-documentario “Inverti” seguita da un talk partecipativo, con protagoniste voci ed esperienze locali. La formula del Film & Meeting caratterizza tutto il progetto, alternando visione collettiva e confronto aperto tra cittadinanza, istituzioni e professionisti del territorio. L’evento è organizzato dal Comitato Unico di Garanzia (CUG) con il supporto dell’Assessorato ai Servizi Sociali del Comune di Tempio. A seguire, il tour approderà ad Arzachena con un doppio appuntamento, anche qui, promosso dal CUG del Comune di Arzachena, con il supporto dell’Assessorato ai Servizi Sociali e in collaborazione con la Cooperativa La Rosa di Gerico.

Il primo evento si terrà venerdì 23 maggio, alle ore 17, presso lo spazio Nexus in via San Pietro, e sarà dedicato agli stereotipi di genere nella comunicazione audiovisiva. Il convegno, pensato in particolare per il pubblico più giovane, sarà guidato dalla regista Pj Gambioli e offrirà strumenti utili per analizzare criticamente il linguaggio dei media, della pubblicità e dei contenuti digitali. Il giorno successivo, sabato 24 maggio alle ore 17, sempre presso lo spazio Nexus, Arzachena ospiterà la proiezione del film “Inverti” e il talk con testimonianze locali, replicando il format già sperimentato con successo in numerose città italiane.

“Crediamo fortemente nella necessità di creare occasioni pubbliche di confronto su questi temi, troppo spesso relegati all’ambito privato – afferma Anna Paola Aisoni, assessore ai Servizi Sociali del Comune di Tempio Pausania -. Il lavoro di cura, la maternità, la fatica quotidiana di molte donne e la fragilità psicologica di bambini e ragazzi nel post-pandemia sono realtà che meritano attenzione. Questo evento rappresenta una preziosa opportunità nel contribuire a costruire una comunità più consapevole e solidale”.

Anche ad Arzachena l’iniziativa ha trovato terreno fertile grazie alla sensibilità dell’amministrazione comunale. “Siamo felici di ospitare un progetto che valorizza il ruolo delle donne e mette al centro le sfide che hanno attraversato famiglie e adolescenti negli ultimi anni – spiega Alessandro Careddu, assessore ai Servizi Sociali del Comune di Arzachena -. Promuovere spazi di riflessione condivisa significa investire nel benessere della nostra comunità e offrire strumenti concreti per interpretare il presente”. La regista Pj Gambioli sottolinea come “Inverti” rappresenti una naturale prosecuzione del suo lavoro di indagine sociale iniziato con “Mamme Fuori Mercato”, film girato poco prima della pandemia. “Con questo nuovo progetto – afferma – ci siamo concentrati sugli effetti più silenziosi e meno visibili della crisi sanitaria, ponendo lo sguardo sulla trasformazione del lavoro femminile e sulle conseguenze psicologiche per bambini e ragazzi. È un’occasione preziosa per generare consapevolezza attraverso il cinema e il dialogo”. Ogni incontro si concluderà con un momento conviviale e un aperitivo offerto ai partecipanti. La partecipazione è libera e gratuita.

