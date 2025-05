Parco di Arzachena, arriva una nuova struttura per i bambini

Il nuovo gioco per bambini nel parco di Arzachena.

Una nuova struttura ludica ha preso il posto del vecchio gioco ormai inutilizzabile nel parco XVIII Novembre di Arzachena. A causarne la dismissione sono stati i ripetuti atti vandalici e il naturale deterioramento nel tempo, che lo avevano reso inadeguato e insicuro. Al suo posto, i più piccoli possono ora contare su un moderno attrezzo multifunzionale progettato per stimolare le capacità motorie attraverso percorsi di arrampicata e attività fisiche guidate.

Il nuovo gioco è pensato per offrire ai bambini un’esperienza dinamica e formativa: passaggi su travi, elementi instabili, arrampicate, esercizi in sospensione e movimenti a terra rappresentano un’occasione per allenare equilibrio, coordinazione e agilità, coniugando divertimento e sviluppo motorio. L’intervento, che ha comportato una spesa complessiva di 24 mila euro, è stato curato dall’Ufficio Ambiente del Comune, che ha affidato la fornitura e l’installazione a una ditta specializzata.

L’iniziativa rientra nell’azione di cura del patrimonio urbano promossa dal delegato all’Ambiente Michele Occhioni. L’amministrazione rivolge infine un appello al senso civico, ricordando che il rispetto dei beni pubblici è fondamentale per garantire sicurezza, decoro e fruizione a misura di bambino.

