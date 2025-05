Il caro sosta nei parcheggi Lidl di Olbia.

Nel parcheggio del nuovo supermercato Lidl di viale Aldo Moro a Olbia è apparso un cartello che informa i clienti sulle nuove regole di sosta. I primi 90 minuti sono gratuiti, ma oltre tale soglia il parcheggio diventa a pagamento, ben 20 euro/ora. Il sistema è quello della lettura automatica delle targhe. Un aspetto che ha generato qualche discussione tra gli abituali clienti è la penale di 50 euro prevista nel caso in cui si smarrisca lo scontrino.

Abbiamo raccolto alcune opinioni tra gli acquirenti. Maria, una cliente abituale dell’altro punto vendita, apprezza il supermercato soprattutto per i prezzi convenienti, ma trova eccessiva la penale: “Molto bello questo Lidl, ci vado soprattutto per risparmiare… Questa cosa dei 50 euro sembra un po’ esagerata, però… in novanta minuti la spesa la faccio senza problemi, quindi alla fine non credo che mi cambi più di tanto”.

Un regolamento necessario per evitare abusi.

Secondo un’altra cliente, la rigidità del regolamento sarebbe necessaria per evitare abusi: “Se il negozio non usasse il pugno duro, la gente se ne approfitterebbe per andare in giro negli altri negozi di viale Aldo Moro”. Un parere che trova conferma in un sentimento diffuso: il desiderio di evitare che il parcheggio diventi un’area di sosta indiscriminata per chi visita altri esercizi commerciali della zona occupando il parcheggio del supermercato.

Non manca qualche critica sulla necessità di controllare il tempo trascorso nel negozio: “Capisco che vogliano evitare che la gente parcheggi e poi vada altrove, ma dover guardare l’orologio mentre faccio la spesa mi dà un po’ fastidio. Alla fine vengo qui per risparmiare, ma non voglio stare in ansia coi minuti contati. In questo caso una distrazione mi costerebbe piuttosto cara, ben 20 euro“. Un dettaglio che, per alcuni, potrebbe trasformare l’esperienza d’acquisto in un momento di stress invece che di tranquillità.

La raccomandazione più importante la fanno le guardie giurate all’ingresso: “Conservate con attenzione lo scontrino, tenetelo ben stretto, perché altrimenti vi vengono addebitati 50 euro”. Un monito che suona un po’ stonato tra le corsie del risparmio.

