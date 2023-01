Novità dalle Poste Italiane in Gallura.

In occasione delle scadenze di pagamento di gennaio, Poste Italiane ricorda a tutti i cittadini della Gallura la possibilità di prenotare il proprio turno presso i 13 uffici postali abilitati al servizio (Olbia Centro – via Acquedotto, Olbia 1 – Viale Aldo Moro, Olbia 2 – via Agrigento, Olbia 3 – via Luigi Cherubini, Arzachena, Budoni, Calangianus, La Maddalena, Oschiri, Palau, San Teodoro, Santa Teresa di Gallura, Tempio Pausania) direttamente dal PC, il tablet e lo smartphone.

I sistemi di prenotazione “a distanza”, che consentono di risparmiare tempo confermano la vicinanza dell’azienda a tutti i cittadini per andare incontro alle loro esigenze. Soprattutto nei giorni caratterizzati da una maggiore affluenza, l’Azienda invita i cittadini ad accedere al sito www.poste.it o ad utilizzare le APP “Ufficio Postale”, “BancoPosta” e “PostePay”.

Dopo aver individuato l’ufficio postale di interesse, sarà sufficiente cliccare sul tasto “prenota”, e, nella schermata successiva, scegliere se fissare un appuntamento con un consulente di Poste Italiane per prodotti come Conti BancoPosta, Polizze, Investimenti ecc. oppure prenotare per le tradizionali operazioni di sportello. In questo caso si potrà scegliere il servizio di interesse tra “Bollettini”, “Poste e Pacchi”, “PostePay e telefonia”, “RC Auto” e “SPID”.

Si potrà quindi decidere se prendere un numero per recarsi immediatamente in ufficio postale oppure prenotare per un momento successivo. Verrà generato un QRCode che andrà “convalidato” all’arrivo in ufficio postale avvicinandolo al lettore ottico del gestore delle attese presente in sala. È inoltre possibile prenotare il proprio turno presso i 13 uffici del territorio tramite WhatsApp. Richiedere il biglietto elettronico con questa modalità è molto semplice: basterà memorizzare sul proprio smartphone il numero 3715003715 e seguire le indicazioni utili a completare la prenotazione.

