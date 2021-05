Le vespe giapponesi avvistate a Loiri.

Le vespe killer giganti arrivano in Gallura. Questi insetti sono ancora più grossi del normale e appartengono a una specie “aliena”. Sono originarie del Giappone e sono presenti da anni in Italia. Il primo avvistamento della stagione è stato fatto, nei giorni scorsi, a Loiri.

Si chiama “vespa mandarina” o calabrone gigante giapponese ed è la specie più grande del mondo. Quelle che sono state viste a Loiri sembrano persino più grandi di quelli avvistati in altre parti della Penisola e i cambiamenti climatici degli ultimi anni sono, ancora, responsabili di questa nuova invasione. Questi insetti sono anche tipici degli habitat tropicali e sono pericolosissimi. Con le loro punture sono capaci di uccidere animali di piccola taglia e perfino gli umani.

I misteriosi vesponi killer, ovviamente, sono una minaccia anche per le api, considerate fondamentali per la sopravvivenza di tutta la specie e la catena alimentare. Gli animali, nelle ultime ore, stanno facendo tremare tutta la Gallura. Infatti, questo insetto prolifica molto e si muove in sciami potrebbe, quindi, essere avvistato anche in tutto il nord Sardegna e in tutta l’Isola.

(Visited 1 times, 1 visits today)