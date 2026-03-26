Un uomo è stato bloccato col taser a Olbia.

Barricata in bagno per sottrarsi alla furia di un uomo in stato di agitazione, una donna ha trovato riparo all’interno del bagno della stazione ferroviaria, mentre all’esterno il violento tentava con insistenza di forzare la porta. È quanto emerso da una segnalazione che ha portato, nei giorni scorsi, all’intervento della polizia di Stato nello scalo di Olbia.

Giunti sul posto, gli agenti della Squadra Volante del Commissariato hanno individuato rapidamente l’uomo, descritto come particolarmente esagitato. Alla vista degli agenti, il cittadino straniero avrebbe mostrato un atteggiamento immediatamente ostile, rifiutando ogni forma di collaborazione e mantenendo una condotta aggressiva che ha reso necessario un intervento più incisivo.

Non è stato possibile accertare con certezza il tentativo di aggressione inizialmente segnalato, ma la situazione di tensione ha richiesto comunque l’adozione di misure di contenimento. Dopo ripetuti tentativi di riportarlo alla calma, gli operatori sono riusciti a bloccare l’uomo soltanto attraverso l’utilizzo del taser, dispositivo ad impulsi elettrici in dotazione alle forze di polizia. Una volta immobilizzato, il soggetto è stato accompagnato negli uffici del Commissariato, dove è stato sottoposto a controllo sanitario da parte del personale medico intervenuto sul posto.

Al termine degli accertamenti, nei suoi confronti è scattata la denuncia in stato di libertà con le accuse di resistenza e violenza a pubblico ufficiale, oltre che di interruzione di pubblico servizio. Durante le fasi concitate dell’intervento, infatti, si sono registrate ripercussioni anche sulla circolazione ferroviaria, con un ritardo nella partenza del convoglio diretto a Chilivani.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui