Cantiere senza protezioni, imprenditore denunciato a Golfo Aranci

L’imprenditore denunciato a Golfo Aranci.

Il titolare di un’impresa di Golfo Aranci è stato denunciato a seguito di un controllo che ha fatto emergere gravi carenze in materia di sicurezza all’interno di un cantiere edile attivo nel territorio comunale. Le verifiche, svolte il 13 gennaio, hanno consentito di accertare situazioni considerate potenzialmente pericolose per l’incolumità dei lavoratori, con particolare riferimento all’assenza di adeguati sistemi di protezione contro il rischio di caduta dall’alto.

L’intervento rientra nell’attività di vigilanza portata avanti dai carabinieri del Reparto Territoriale di Olbia, con il supporto del Nucleo Carabinieri Ispettorato del Lavoro di Sassari, impegnati in un’azione costante di controllo del rispetto delle normative nei luoghi di lavoro. Un impegno che si sviluppa sia sul piano repressivo, nei confronti delle condotte non conformi alla legge, sia su quello preventivo, con l’obiettivo di ridurre il rischio di incidenti.

Al termine degli accertamenti, il rappresentante legale della ditta esecutrice dei lavori è stato deferito all’autorità giudiziaria competente. Le violazioni riscontrate hanno inoltre determinato l’applicazione di sanzioni amministrative di importo significativo e l’adozione di un provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale, previsto in presenza di irregolarità ritenute particolarmente gravi sotto il profilo della sicurezza.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui