Ad Arzachena i nuovi corsi per la difesa delle donne, cosa sapere

I corsi per la difesa delle donne ad Arzachena.

Un percorso formativo dedicato alla sicurezza personale si estende nel nord della Sardegna e trova una nuova sede ad Arzachena, dopo il forte interesse registrato per il corso di antiaggressione femminile che prenderà avvio a Olbia con una lezione gratuita il 22 gennaio. L’iniziativa, promossa da Kma, amplia così il proprio raggio d’azione offrendo un’opportunità di prevenzione e formazione non solo alle donne del territorio, ma anche ai cittadini dei comuni limitrofi.

L’arrivo del progetto ad Arzachena sarà preceduto da uno stage speciale in programma lunedì 26 gennaio. Si tratterà di una giornata formativa aperta sia alle donne sia agli uomini, pensata come momento introduttivo al mondo della difesa personale. Durante lo stage verranno affrontati i principi fondamentali dell’autodifesa, con un lavoro orientato alla prevenzione, all’apprendimento di tecniche semplici e funzionali, alla gestione dello stress e allo sblocco psicologico, considerati elementi centrali per affrontare eventuali situazioni di pericolo nella vita quotidiana. Il numero limitato di partecipanti consentirà un’attività più mirata e approfondita.

Il corso di antiaggressione femminile entrerà invece nel vivo a partire da lunedì 2 febbraio, con una lezione di presentazione e prova gratuita. Il percorso è rivolto alle donne a partire dai 12 anni, senza limiti di età e senza la necessità di esperienze pregresse. L’obiettivo è quello di aumentare la consapevolezza personale e fornire strumenti concreti per riconoscere e gestire situazioni di rischio, promuovendo sicurezza, autonomia e capacità di reazione.

Sia lo stage sia il corso si svolgeranno presso la palestra B Fit – Fitness e Danza Center di Arzachena. Un ruolo determinante nella realizzazione del progetto è stato svolto dalla titolare della struttura, Selvaggia Ermacora, che ha messo a disposizione gli spazi dimostrando attenzione e sensibilità verso un’iniziativa rivolta alla tutela della sicurezza personale delle cittadine e dei cittadini del territorio.

A guidare le attività sarà Simone Ledda, istruttore di difesa personale certificato Kma – Krav Maga Academy, con una specializzazione specifica nell’antiaggressione femminile. Il programma proposto prevede un percorso strutturato che unisce teoria e pratica, concentrandosi non soltanto sulle tecniche di autodifesa, ma anche sugli aspetti legati alla prevenzione, alla gestione dello stress e all’approccio mentale corretto da adottare in presenza di un pericolo improvviso. Durante gli incontri verranno affrontati in modo integrato i temi della prevenzione, attraverso l’analisi e la correzione di abitudini considerate rischiose, della consapevolezza, intesa come capacità di riconoscere situazioni potenzialmente pericolose e di ascoltare il proprio istinto, e della reazione, con tecniche semplici ed efficaci finalizzate ad aumentare le possibilità di mettersi in salvo.

“Il vero segreto della difesa personale è nella mente – spiega Simone Ledda -. Imparare a gestire lo stress e a reagire correttamente può fare una differenza enorme in situazioni critiche, aumentando le possibilità di tornare a casa sane e salve”.

Per informazioni e iscrizioni, sia allo stage del 26 gennaio sia al corso di antiaggressione femminile in partenza il 2 febbraio, è possibile contattare Simone Ledda al numero 351/4278576 o all’indirizzo email simoneledda@kma.it.

